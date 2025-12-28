الشيخ قاسم: سنناقش استراتيجية الأمن الوطنيّ بتعاون كامل بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والمركب في لبنان واحد فمن يعتقد بأنه سيرمينا في البحر أقول له "أنظر أين تضع قدميك"

قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود

