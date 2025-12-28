انطلاق حلقة جديدة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

الشيخ قاسم: سنناقش استراتيجية الأمن الوطنيّ بتعاون كامل بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والمركب في لبنان واحد فمن يعتقد بأنه سيرمينا في البحر أقول له "أنظر أين تضع قدميك"

السابق