نواف سلام: نحن لا نيبع اللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم ونحن كحكومة أطلقنا على نفسنا اسم حكومة الاصلاح والانقاذ وهذا هدفنا ولن نساوم عليه

سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر

سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر

الرئيس نواف سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية