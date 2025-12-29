سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر

التالي

سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون لكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدم البدائل فهذا يساهم في هدر اموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد