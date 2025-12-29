ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حزب الله يتصرّف بشكلٍ سيّئ.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سئل ترامب: "إنّ الحكومة اللبنانية لا تلتزم بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، وقد فشلت في نزع سلاح حزب الله. برأيك، هل ينبغي على إسرائيل أن تعاود ضرب الحزب؟".
فأجاب الرئيس الأميركي: "سنرى بشأن ذلك. سنرى ما سيحدث. الحكومة اللبنانية في موقعٍ أضعف إلى حدٍّ ما إذا ما قورنت بـ"حزب الله"، لكن حزب الله يتصرّف بشكلٍ سيّئ، لذا سنرى ما ستؤول إليه الأمور".
