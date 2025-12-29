الأخبار
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

خبر عاجل
2025-12-29 | 16:14
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
ترامب: سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
خبر عاجل
2025-11-23

امال شحادة للـ LBCI: اسرائيل تتوقع الرد وتصعيد حزب الله والجيش الاسرائيلي لم يتوقف عن التدريب ومستعد للمواجهة ويرى أنه وحده القادر على نزع سلاح حزب الله

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-14

ترامب: سأقرر ما أراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
خبر عاجل
13:36

ترامب: سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
خبر عاجل
10:43

سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون لكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدم البدائل فهذا يساهم في هدر اموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد

LBCI
خبر عاجل
10:42

سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس البرازيل اليوم الأحد

LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

