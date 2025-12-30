الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها وبما يضمن سلامة عناصرها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين

