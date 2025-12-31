الرئيس جوزاف عون: نتمنّى على اللبنانيين أن يسهروا ويفرحوا ولكن من دون إطلاق نار كما نتمنى عليهم الانتباه أثناء القيادة "واللي بدو يسكر يسكر بس ما يسوق سيارة"

