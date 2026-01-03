وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا

الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام فنزويلية: منزل وزير الدفاع الفنزويلي تعرض للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره

بيان لحكومة فنزويلا: الهجمات وقعت في 4 مناطق منها كراكاس وهدف الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا