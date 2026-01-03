الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام فنزويلية: منزل وزير الدفاع الفنزويلي تعرض للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره

ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها

وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا