ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها

ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية

الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام فنزويلية: منزل وزير الدفاع الفنزويلي تعرض للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره