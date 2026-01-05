وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

أعلنت وزارة المال في بيان، أن المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين والتي حوّلت الى مصرف لبنان يوم الجمعة من الأسبوع المنصرم باتت جاهزة للاستلام كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦.