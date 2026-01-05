الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله كانا يعملان على محاولات إعادة اعمار بنى عسكرية لحزب الله في منطقة جميجمة بجنوب لبنان

