استهداف سيارة على طريق بريقع

التالي

إنتهاء الإجتماع المصرفي وترقب بيان يحمل النقاط التي تعترض عليها المصارف في مشروع قانون الفجوة المالية ما يجعل من المشروع إذا صدر كما هو بحسب مصادر مصرفية خطوة لتفاقم المشكلة مستقبلا إذ لا يمكن بناء اقتصاد يعمل فقط من أجل تسديد الودائع على مدى ٢٠ سنة