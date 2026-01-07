الأخبار
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا من "حزب الله" في منطقة جويا جنوب لبنان

2026-01-07 | 07:56
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا من &quot;حزب الله&quot; في منطقة جويا جنوب لبنان
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا من "حزب الله" في منطقة جويا جنوب لبنان

الإسرائيليّ:

استهدفنا

عنصرًا

"حزب

الله"

منطقة

لبنان

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
