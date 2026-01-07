الأخبار
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

2026-01-07 | 08:58
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا من "حزب الله" في منطقة جويا جنوب لبنان
آخر الأخبار

14:59

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": يبدو أن هناك مقاربة طرحها حاكم المصرف المركزي حول قانون الفجوة المالية لكنها رفضت

14:52

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": يجب تعديل قانون الفجوة في مجلس النواب لحماية حقوق الموعدين وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته

14:50

حاصباني لـ "حوار المرحلة": قانون الفجوة المالية يرتب التزامات كبيرة على الدولة وكان من المفترض أن يُقر هذا القانون بعد موافقة أكثرية الوزراء

14:48

محافظة حلب: تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات ليوم الخميس

13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

07:56

الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا عنصرًا من "حزب الله" في منطقة جويا جنوب لبنان

04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

2026-01-06

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

أخبار دولية
14:30

السلطات السورية تسوّي وضع محمد حمشو أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالأسد

مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

أخبار لبنان
08:55

كبارة: الكارثة تحيط بالأهالي واجرينا الاتصالات اللازمة

بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

تقارير نشرة الاخبار
13:23

من مدرج عدن إلى طاولة الرياض: وفد بلا رئيس وتوتر بلا سقف

أخبار دولية
13:20

حلب تنفجر! إشتباكات دامية في الشيخ مقصود والأشرفية

تقارير نشرة الاخبار
13:12

من الجنوب: التوتر بين اليونيفيل والجيش الاسرائيليّ يعود

تقارير نشرة الاخبار
13:08

إجتماع الميكانيزم تقني عادي والعين على جلسة مجلس الوزراء وتقرير الجيش

تقارير نشرة الاخبار
13:00

بعد المباحثات الإسرائيلية الأميركية... إسرائيل رتّبت أولوياتها بين لبنان وإيران

مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

أخبار دولية
12:27

الولايات المتحدة احتجزت ناقلةَ نفط وروسيا: لضمان معاملة إنسانية كريمة

اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

خبر عاجل
08:58

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

اخبار البرامج
16:13

"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟

صحف اليوم
23:45

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": لبنان أمام ساعات حاسمة

