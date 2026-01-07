هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية