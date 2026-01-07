الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
2026-01-07 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
الإسرائيلية:
نتنياهو
وزراءه
ضوءاً
أميركياً
لتنفيذ
عملية
عسكرية
لبنان
التالي
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
08:50
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية
فنّ
08:50
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية
0
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
0
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
0
أخبار دولية
08:35
ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران
أخبار دولية
08:35
ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:16
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس أثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة
خبر عاجل
07:16
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس أثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة
0
خبر عاجل
07:15
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
خبر عاجل
07:15
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
0
خبر عاجل
07:12
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا
خبر عاجل
07:12
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا
0
خبر عاجل
05:50
حاكم مصرف لبنان: يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال
خبر عاجل
05:50
حاكم مصرف لبنان: يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-01-05
وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين
اقتصاد
2026-01-05
وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين
0
خبر عاجل
2026-01-05
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
2026-01-05
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
0
خبر عاجل
2026-01-05
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
2026-01-05
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
0
منوعات
11:49
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
منوعات
11:49
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
0
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
0
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
0
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
0
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
2
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
4
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
5
خبر عاجل
2026-01-07
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
خبر عاجل
2026-01-07
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
6
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
7
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
8
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More