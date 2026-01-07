الأخبار
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

2026-01-07 | 13:58
شارك
شارك
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

الإسرائيلية:

نتنياهو

وزراءه

ضوءاً

أميركياً

لتنفيذ

عملية

عسكرية

لبنان

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية
آخر الأخبار

LBCI
فنّ
08:50

قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
آخر الأخبار
08:38

استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا

LBCI
أخبار دولية
08:35

ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران

LBCI
خبر عاجل
07:16

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: المجلس أثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة

LBCI
خبر عاجل
07:15

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل

LBCI
خبر عاجل
07:12

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا

LBCI
خبر عاجل
05:50

حاكم مصرف لبنان: يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال

LBCI
اقتصاد
2026-01-05

وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

LBCI
خبر عاجل
2026-01-05

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
منوعات
11:49

زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
2026-01-07

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

