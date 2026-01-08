مصادر سياسية للـLBCI: العمل جار لاصدار بيان لاحق عن الميكانيزم يقر بما حققه الجيش اللبناني حتى اليوم

التالي

حاكم مصرف لبنان: إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"