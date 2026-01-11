أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه سيهاجم على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها.



وحث المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيحاي أدرعي سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له.

وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المجمع المحدد يعرضكم للخطر".