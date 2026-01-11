الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا

التالي

الرئيس عون: بعد زيارة البابا أبلغت الرئيسين بري وسلام أني سأعيّن السفير سيمون كرم ولم يكن يعلم ما الذي يحدث في الميكانيزم وهذا ليس طلبًا أميركيًا ولا خارجيًا