الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

خبر عاجل
2026-01-11 | 13:45
مشاهدات عالية
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
0min
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

خبر عاجل

السلاح

انتهى

وبقائه

عبئًا

بيئته

ولبنان

رادعًا

الرئيس عون: أقول للطرف الاخر إنّ الأوان حان لتغليب المنطق إذ تملكون نوابًا ووزراء
الرئيس عون: بعد زيارة البابا أبلغت الرئيسين بري وسلام أني سأعيّن السفير سيمون كرم ولم يكن يعلم ما الذي يحدث في الميكانيزم وهذا ليس طلبًا أميركيًا ولا خارجيًا
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
07:25

الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص

LBCI
آخر الأخبار
07:15

أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص

LBCI
أخبار دولية
07:12

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "عقوبات جديدة" على إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

LBCI
خبر عاجل
04:13

السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس

LBCI
خبر عاجل
03:47

موسى: نحن على ثقة أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مهل ونحن ننتظر خطوات الدولة اللبنانية للانتهاء من هذا الملف وما تقوم به الدولة جيد جدًا في موضوع حصرية السلاح وكلام سلام اليوم كان مطابقًا لكلام الرئيس عون أمس

LBCI
خبر عاجل
03:45

موسى: نقف إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها ومسار عمل الجيش اللبناني يتم بالشكل المطلوب

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لتفعيل آلية الدفاع المشترك

LBCI
خبر عاجل
03:41

السفير المصري علاء موسى من السراي الحكومي: اللجنة الخماسية اجتمعت مع سلام وناقشنا مواضيع عدّة أبرزها الإصلاحات الإقتصادية والفجوة المالية وأعربنا عن ثقتنا بالحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-13

آخر المعطيات المتوافرة حول الهجوم الذي أدى الى مقتل وجرح أميركيين بسوريا…

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

LBCI
أخبار دولية
00:14

ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود

LBCI
خبر عاجل
09:24

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
خبر عاجل
10:56

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا

LBCI
خبر عاجل
08:43

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:17

نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
13:45

الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

LBCI
خبر عاجل
07:29

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

