الرئيس عون: بعد زيارة البابا أبلغت الرئيسين بري وسلام أني سأعيّن السفير سيمون كرم ولم يكن يعلم ما الذي يحدث في الميكانيزم وهذا ليس طلبًا أميركيًا ولا خارجيًا

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك