السفير المصري علاء موسى من السراي الحكومي: اللجنة الخماسية اجتمعت مع سلام وناقشنا مواضيع عدّة أبرزها الإصلاحات الإقتصادية والفجوة المالية وأعربنا عن ثقتنا بالحكومة

موسى: تناقشنا في انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح وأكّدنا أنّنا إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها والأمور تسير بشكل جيد

الرئيس عون عما إذا كان سيدخل في التشكيلات النيابية: لا أطمح في أن أمضي في الحياة السياسية بعد الأعوام الخمسة المقبلة ولن أدعم اشخاصًا في الانتخابات إذ إنّ الرئيس حكم وليس بحاجة لكتلة ولن أقبل بالتمديد لي