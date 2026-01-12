موسى: تناقشنا في انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح وأكّدنا أنّنا إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها والأمور تسير بشكل جيد

