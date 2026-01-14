معلومات للـLBCI: الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زار الرئيس سلام في منزله مساء الأمس فور وصوله الى بيروت

رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم لجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون