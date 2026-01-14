رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم لجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

معلومات للـLBCI: الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زار الرئيس سلام في منزله مساء الأمس فور وصوله الى بيروت