مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

سعى دبلوماسيون للحصول ⁠على ضمانات من "حزب الله" ‍بأنها ‍لن ‌تلجأ إلى أي عمل عسكري ⁠إذا شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل هجومًا على إيران، وفق ما أعلن مصدر ‍لبنانيّ لرويترز.



وأوضح المصدر ⁠أنّ الحزب تواصل معه ‍عبر القنوات ‌الدبلوماسية الأسبوع الماضي.



وقال إنّ حزب الله لم يقدم ضمانات صريحة، لكنه لا يعتزم القيام بأي عمل عسكري ما لم يكن الهجوم على إيران "⁠وجوديا" بالنسبة للقيادة الإيرانية.