الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

السابق