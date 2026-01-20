معلومات للـLBCI: وكيل الدفاع عن مصطفى الحسيان "أبو عمر" المحامي يوسف زعيتر سيتقدم أمام القضاء بمذكرة لطلب الاستماع الى كل الشخصيات التي ذكر أبو عمر إسمها في التحقيق بصفتهم شهودا

رويترز نقلا عن 3 مصادر: التحالف الذي تقوده واشنطن يتفاوض على تسليم مخيم الهول حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى السلطات الحكومية السورية

الرئيس عون: أنجزنا الكثير بالتعاون مع حكومة الرئيس سلام ومع الرئيس بري وليس تفصيلاً ما قررته حكومتنا بين 5 آب و5 أيلول الماضيين من خطة لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها وحققنا ما لم يعرفه لبنان منذ 40 عاماً