رويترز نقلا عن 3 مصادر: التحالف الذي تقوده واشنطن يتفاوض على تسليم مخيم الهول حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى السلطات الحكومية السورية

معلومات للـLBCI: وكيل الدفاع عن مصطفى الحسيان "أبو عمر" المحامي يوسف زعيتر سيتقدم أمام القضاء بمذكرة لطلب الاستماع الى كل الشخصيات التي ذكر أبو عمر إسمها في التحقيق بصفتهم شهودا

