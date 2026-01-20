الأخبار
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

2026-01-20 | 11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

أفادت معلومات الـLBCI بأنه "خلال جولتي ٣ و١٩ كانون الاول للميكانيزم، طرح لبنان عودة السكان إلى الجنوب واعلن موقفه من الطرح الإقتصادي وقد أبلغ المعنيين بموقفه، والرد الأميركي اشار إلى أنه يتفهم الموقف اللبناني."

وكشفت المعلومات أن "تأخر انعقاد جولة ١٤ الحالي له علاقة ببنية الميكانيزم واتفاق وقف النار وتطورات اقليمية دولية،" مؤكدةً "تمسك لبنان بالميكانيزم ومطالبته بعقدها قريبا."

كذلك، لفتت إلى أن "الوفد اللبناني أصر على تبني الميكانيزم نجاح الجيش في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل اختارت إصدار بيان عن نتانياهو تحدث عن إيجابيات وسلبيات."

وأكدت أن "لبنان جاهز لإستئناف المفاوضات لجهة طرح طروحات لها علاقة بالتفاوض وميدانيا على حد سواء."

وقالت المعلومات إنه "اذا انهارت الميكانيزم، سيكون البلد في المجهول،" مشددةً على أن "الدولة بكافة مراجعها متمسكة بها."

وعند السؤال عن البديل عن الميكانيزم؟ قالت المعلومات إن "لبنان يمر بأزمة، والأطراف الأخرى لديها بدائل بينما نحن لا نملك بديلا."

وأوضحت المعلومات أن "جولة المفاوضات كانت مقررة في ١٤ الحالي لكنها تأجلت وليس هناك من تاريخ واضح لانعقاد الجلسة حتى الآن."

وأشارت إلى أنه "لم يطرح على لبنان التفاوض على مستوى سياسي أعلى لكن الأمر قد يأتي لاحقا."

وقالت: "الإسرائيليون يطرحون علنا ومن خلال سفيرهم في واشنطن في المقابلة التي جرت في ٥ كانون الأول، ويجب العودة إليها لمعرفة ما يريدون."

وأضافت: "الإسرائيليون في المفاوضات طروحاتهم قاسية لكن المضمون الأساسي أمني باعتبار أن المشكلة أمنية."

وأشارت إلى أن "عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني يتعلق بكيفية فرض الأمن هناك، لكننا لم نصل بعد في الميكانيزم إلى هذه التفاصيل ولا بد ان نصل إليها."

ولفتت المعلومات إلى أن "الدولة في جيبها أوراق للتفاوض وأهمها أنها الدولة ومن ضمنها الرئيس بري، لكن هناك مشكلة وهي في موقف حزب الله."

وأوضخت أن "المفاوضات تحصل بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بشكل مباشر."

Learn More