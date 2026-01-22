ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها

الدول المشاركة في "مجلس السلام" توقع على ميثاقه بعد توقيع ترامب

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان