ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
2026-01-22 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
يستقبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة في قصر الإليزيه، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وفق ما أفادت مصادر الإليزيه للـLBCI.
وبحسب المصادر، سيؤكد الرئيس الفرنسي تمسّكه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة أن تبادر السلطات اللبنانية إلى إطلاق المرحلة الثانية من الخطة الهادفة إلى ضمان حصر السلاح بيد الدولة واستعادة سيادتها بشكل كامل.
كما سيجدد ماكرون التأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية واستقرار البلاد، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الدولي لدعم سيادة لبنان، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل برئاسته.
وسيتناول اللقاء أيضًا مسار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتعزيز سيادة لبنان واستعادة ازدهاره، ولا سيما إقرار قانون "الفجوة المالية"، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، لا سيما في سوريا وغزة.
وسيؤكد الجانبان، خلال المباحثات، تمسكهما بمبادئ السلام والاستقرار الدائم والأمن في المنطقة.
أخبار لبنان
خبر عاجل
يستقبل
الجمعة...
أفادته
مصادر
الإليزيه
للـLBCI
