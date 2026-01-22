الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة
سلام اجتمع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في دافوس: اتفاق على إرسال خبراء إلى لبنان بين 9 و13 المقبل

2026-01-22 | 12:23
سلام اجتمع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في دافوس: اتفاق على إرسال خبراء إلى لبنان بين 9 و13 المقبل
سلام اجتمع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في دافوس: اتفاق على إرسال خبراء إلى لبنان بين 9 و13 المقبل

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.

وخلال الاجتماع، الذي اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البنّاء، عرض الرئيس سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس سلام إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يؤكد على مبدأ المحاسبة، ويشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حالة المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية، كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.

كما لفت إلى أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقًا مع خبراء صندوق النقد الدولي.

من جهتها، أشادت جورجيفا بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي.

واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.

المديرة العامة لصندوق النقد: نقاش مثمر جدًا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأثنيتُ على جهوده وجهود فريقه في المضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-13

صندوق النقد الدولي: المديرة العامة للصندوق التقت بالرئيس السوري الأسبوع الماضي وركزت المناقشات على التحديات الاقتصادية وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-19

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

صندوق النقد الدولي: فريق الخبراء يختتم زيارته إلى دمشق

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-13

صندوق النقد الدولي: بعثة من خبراء الصندوق زارت سوريا هذا الأسبوع لمناقشة أولويات الإصلاح الإقتصادي وإحتياجات المساعدة الفنية في الفترة المقبلة

LBCI
خبر عاجل
12:46

المديرة العامة لصندوق النقد: نقاش مثمر جدًا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأثنيتُ على جهوده وجهود فريقه في المضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة

LBCI
خبر عاجل
08:03

ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
05:37

الدول المشاركة في "مجلس السلام" توقع على ميثاقه بعد توقيع ترامب

LBCI
خبر عاجل
05:24

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها

LBCI
خبر عاجل
2025-12-09

معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال

LBCI
آخر الأخبار
07:50

المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا للعراق خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

LBCI
أخبار دولية
2026-01-18

رسم خريطة نفوذٍ جديدة في سوريا بعد الإعلان عن الإتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
أمن وقضاء
12:16

في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

LBCI
خبر عاجل
14:04

يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان

LBCI
خبر عاجل
14:09

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
14:07

غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير

