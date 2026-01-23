معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

الرئيس سلام وصل إلى باريس ويستقبله سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر على أن ينتقل لاحقا إلى قصر الأليزيه للقاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت