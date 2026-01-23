الرئيس سلام وصل إلى باريس ويستقبله سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر على أن ينتقل لاحقا إلى قصر الأليزيه للقاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون

معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة