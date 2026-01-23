معلومات للـLBCI: بعد اجتماعات قائد الجيش في واشنطن وفي حلول الخامس والعشرين من شباط يعقد اجتماع للجنة الميكانيزم في الناقورة بحضور رئيس اللجنة الجنرال جوزيف كليرفيلد

معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط

السابق