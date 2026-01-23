معلومات للـLBCI: الرئيسان عون وبري تطرقا خلال اجتماعهما اليوم إلى ملف الانتخابات النيابية حيث جرى التأكيد على إجرائها في موعدها

فرق الانقاذ تنجح في اخراج امرأة من بين ركام المبنى المنهار في القبة والبحث مستمر لإنقاذ العالقين

معلومات للـLBCI: بعد اجتماعات قائد الجيش في واشنطن وفي حلول الخامس والعشرين من شباط يعقد اجتماع للجنة الميكانيزم في الناقورة بحضور رئيس اللجنة الجنرال جوزيف كليرفيلد