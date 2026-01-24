المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم

التالي

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم