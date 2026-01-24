الأخبار
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم
خبر عاجل
2026-01-24 | 03:31
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم
فرق الانقاذ تنجح في اخراج امرأة من بين ركام المبنى المنهار في القبة والبحث مستمر لإنقاذ العالقين
آخر الأخبار
آخر الأخبار
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
آخر الأخبار
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
أخبار دولية
ليبيا توقع اتفاقية لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار
أخبار دولية
ليبيا توقع اتفاقية لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار
أخبار دولية
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
أخبار دولية
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
خبر عاجل
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة
خبر عاجل
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة
خبر عاجل
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال الدولة على المستويين المركزي والمحلي ويوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا
خبر عاجل
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال الدولة على المستويين المركزي والمحلي ويوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا
خبر عاجل
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم
خبر عاجل
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار دولية
عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية
أخبار دولية
عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية
أخبار لبنان
الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في طرابلس
أخبار لبنان
الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في طرابلس
أمن وقضاء
الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة
أمن وقضاء
الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة
أخبار لبنان
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
أخبار لبنان
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
تقارير نشرة الاخبار
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي
تقارير نشرة الاخبار
النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي
1
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
أخبار لبنان
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
خبر عاجل
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
