المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم

رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال الدولة على المستويين المركزي والمحلي ويوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا