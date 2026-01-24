الأخبار
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

2026-01-24 | 06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
07:40

هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران

LBCI
أخبار دولية
07:25

ليبيا توقع اتفاقية لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
07:19

مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
خبر عاجل
05:01

رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة

LBCI
خبر عاجل
05:00

رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال الدولة على المستويين المركزي والمحلي ويوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا

LBCI
خبر عاجل
03:32

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم

LBCI
خبر عاجل
03:31

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
02:30

الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
04:42

الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت

LBCI
أخبار لبنان
03:49

رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب

LBCI
أخبار لبنان
03:36

خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي

LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
11:48

هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
خبر عاجل
10:31

معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط

