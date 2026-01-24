"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة

