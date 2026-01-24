نواف سلام: أكدت للرئيس ماكرون عن تمسكنا بدور الميكانيزم ومتمسكون بأن تلعب فرنسا دورها الكامل

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة