نواف سلام: "نحنا مش شغلتنا نرضي إسرائيل وشغلتنا نرضي أهلنا ونرضي حالنا" ولا يمكن أن نقول إننا استبعدنا الحرب ونحن في حرب استنزاف من طرف واحد وعلينا الاستمرار بمساعينا من أجل وقف العمليات العدائية

