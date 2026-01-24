انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

نواف سلام: "نحنا مش شغلتنا نرضي إسرائيل وشغلتنا نرضي أهلنا ونرضي حالنا" ولا يمكن أن نقول إننا استبعدنا الحرب ونحن في حرب استنزاف من طرف واحد وعلينا الاستمرار بمساعينا من أجل وقف العمليات العدائية