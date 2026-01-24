الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

خبر عاجل
2026-01-24 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

خبر عاجل

للـLBCI:

فصيلة

جونية

الأمن

الداخلي

إقلاع

الطيران

الشراعي

أنطلق

طيارين

اليوم

برفقة

زبائنهم

لبثوا

سقطوا

نتيجة

أحوال

الطقس

السيئة

بناءً

لإشارة

المحامي

العام

الإستئنافي

لبنان

القاضي

باسيل

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:10

وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

LBCI
أخبار دولية
15:05

نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء حجب الانترنت: نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا

LBCI
أخبار دولية
15:00

ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على التمرد"

LBCI
آخر الأخبار
15:00

وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
خبر عاجل
11:53

انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة

LBCI
خبر عاجل
10:16

نواف سلام: "نحنا مش شغلتنا نرضي إسرائيل وشغلتنا نرضي أهلنا ونرضي حالنا" ولا يمكن أن نقول إننا استبعدنا الحرب ونحن في حرب استنزاف من طرف واحد وعلينا الاستمرار بمساعينا من أجل وقف العمليات العدائية

LBCI
خبر عاجل
09:36

رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:30

الامين العام للهيئة العليا للاغاثة: 105 مبان بحاجة الى توجيه انذارات فورية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
أمن وقضاء
13:54

الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

LBCI
حال الطقس
2025-12-13

استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس​

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More