معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك