وزير الدولة القطري من السراي الحكومي: سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى 3 سنوات بما يدعم مسيرة التحصيل العلمي للشباب في لبنان

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن مشروع دعم العودة الطوعية والامنة للسوريين من لبنان الى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لـ١٠٠ الف شخص

سلام من طرابلس: قلبي على الجنوب أيضاً وسأقوم قريباً بزيارة أهلنا للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الإعمار التي سنبدأ بتنفيذها في أسرع وقت