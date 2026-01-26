وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن مشروع دعم العودة الطوعية والامنة للسوريين من لبنان الى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لـ١٠٠ الف شخص

التالي

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: جددنا التأكيد على دعم قطر الكامل للجيش وشددنا على ضرورة تطبيق الـ1701 كما نجدد ادانتنا للاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية ونؤكد على ضرورة تحمل مجلس الامن مسؤولياته لوقفها