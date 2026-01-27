الأخبار
رويترز: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة

خبر عاجل
2026-01-27 | 08:53
رويترز: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة
رويترز: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة

أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
آخر الأخبار
11:42

وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: التفاوض من وجهة نظر الأميركيين يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات

LBCI
آخر الأخبار
11:37

وكالة إيرنا: الرئيس الإيراني أكد خلال اتصال مع ولي العهد السعودي ترحيب إيران بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب

LBCI
آخر الأخبار
11:34

مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية في ساحة عيتا الشعب

