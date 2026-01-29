نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: عقدنا اجتماعا مطولا ورئيس الحكومة جدد الالتزام بحل عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شهر شباط والاجواء الايجابية

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية ٥٩ صوتا و٣٤ صوتا معارضا و١١ صوتا ممتنعا

وزير المالية: زيادة الرواتب بشكل اعتباطي هي ساعة تخلي وتغرق البلد وطلبنا مهلة حتى اخر شباط لاعداد جداول ودراسة الاثر المالي وتامين الواردات