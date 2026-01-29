مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية ٥٩ صوتا و٣٤ صوتا معارضا و١١ صوتا ممتنعا

