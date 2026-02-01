الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك